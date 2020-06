Per chi ama i libri arriva l’offerta di lavoro imperdibile: essere pagati per leggere

Un’offerta di lavoro per leggere testi ad alta voce. L’azienda di servizi linguistici per le imprese TransPerfect sta cercando speaker che leggano alcuni testi per un progetto sull’intelligenza artificiale.

I requisiti, come viene spiegato su LinkedIn, sono soltanto di avere più di 18 anni, disporre di uno smartphone e saper usare le app. Riguardo le soft skills, viene preferita una persona che sappia lavorare in modo indipendente e con precisione. Bisogna conoscere a livello madrelingua l’italiano o una delle altre lingue per cui si cercano speaker: inglese (britannico, americano e australiano), tedesco, olandese, arabo, francese, cinese, spagnolo messicano, coreano e portoghese.

Ci si può candidare dall’offerta di lavoro su LinkedIne seguendo le istruzioni pubblicate sul sito dell’azienda.

L’offerta di lavoro su LinkedIn (screenshot)

Si tratta di un’occupazione che si svolge da remoto: gli speaker potranno leggere da casa propria attraverso la app di registrazione di TransPerfect che si scarica sullo smartphone. Lo stipendio non è specificato ma l’annuncio di lavoro su LinkedIn assicura che ci sarà un “contratto”.