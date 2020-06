Inventato il distributore automatico per cani e gatti

Ecco lo strumento che vi assicura che il cane – o il gatto – a casa da solo possa nutrirsi sempre alla stessa ora anche quando tornate tardi dal lavoro…

Un pet feeder è un distributore automatico di cibo per animali domestici che fornisce all’animale automaticamente porzioni di cibo secco come le crocchette.

Assolutamente funzionale nella vita di tutti i giorni, è uno strumento pensato per tutti voi che avete a casa cani e gatti e avete bisogno di un aiuto per il momento quotidiano dedicato alla pappa – pensiamo a chi lavora fuori casa e ha orari che spesso vengono sballati dagli imprevisti o chi non ha voglia di alzarsi alle 7 di mattina la domenica per riempire la ciotola!

L’alimentazione è un elemento molto importante nella vita di cane e gatto, ecco perché una mangiatoia automatica offre la possibilità di garantire sempre la porzione ottimale di cibo che l’animale deve assumere, secondo fattori soggettivi come il sesso, il peso, l’età e le sue abitudini – ci riferiamo, ovviamente, anche all’orario in cui è abituato a nutrirsi.

Ecco allora che vi consigliamo il distributore automatico di amzdeal

Questo distributore automatico di cibo ha una capienza di 6 litri e quindi può fornire comodamente più pasti al giorno al vostro cane o gatto. L’ora e la quantità di crocchette, poi, possono essere programmati dal pannello di controllo LCD.

Inoltre, funzione utile e simpatica, il distributore automatico può registrare messaggi vocali o musicali per 10 secondi per avvertire i vostri animali che è arrivata l’ora della pappa! Il distributore è alimentato tramite USB e 3 batterie tipo LR20. Lo trovate qui