Coronavirus nel trapanese: due guariti a Marsala e Castelvetrano

Scende da 6 a 4 il numero dei positivi asintomatici in provincia di Trapani, al netto di decessi e guarigioni. Ne restano 2 a Marsala, 1 a Calatafimi-Segesta, 1 a Mazara del Vallo.

Nelle ultime 24 ore si sono negativizzati sia la giovane di Castelvetrano rientrata dalle Marche, che il giovane cuoco marsalese rientrato dalla provincia di Verona. Gli ultimi tamponi effettuati hanno infatti dato esito negativo, facendo venir meno l’obbligo di isolamento domiciliare per i due soggetti in questione.

Sale a 12.775 il numero dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica in provincia di Trapani, mentre sono stati 6.726 i test sierologici condotti sul personale sanitario.

Stabile il numero dei decessi (5), così come quello dei ricoveri (0), mentre i guariti salgono a 122.

Da parte dell’Asp continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.