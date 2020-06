Azioni Celgene in ripresa: cosa aspettarsi per l’immediato futuro

L’importanza di Celgene nel campo farmaceutico è ben nota: nel solo 2017 ha registrato un fatturato di circa 13 miliardi di dollari, che testimoniano il buon lavoro svolto nel campo medico.

Inoltre, la recente fusione con Bristol-Myers Squibb sembrava aver spianato la strada borsistica di questa azienda, con un immediato trend positivo molto robusto.

La fusione è stata peraltro appoggiata in maniera decisa dagli investitori, che sono stati ricompensati per la fiducia mostrata nell’azienda. Nonostante tutto ciò, il crollo di marzo è stato fragoroso, portando le azioni a quota 46,55 dollari, mentre solo un mese prima erano a quota 60 dollari circa.

Il momento negativo sembra ormai alle spalle e comprare azioni celgene è tornata una delle possibilità preferite da parte di molti investitori.

Ciò che bisognerà capire è il come, poiché il titolo ha dimostrato di poter incontrare periodi con oscillazioni anche anomale per un settore come quello farmaceutico.

Comprare azioni Celgene: quali le possibilità oggi

Per acquistare azioni di questa società, che in seguito alla fusione viene scambiata con il nome BMYRT, ci sono due modi.

Il primo è l’acquisto diretto di azioni attraverso i canali canonici di investimento. Si tratta di un buon modo se si ha intenzione di sviluppare strategie su lunghi periodi (dai 3 ai 5 anni) e soprattutto se si vuole beneficiare dei dividendi rilasciati dalla società.

Si tratta di una tipologia di investimento adatta soprattutto ai grandi investitori, o comunque a coloro che possono contare su capitali ingenti da investire.

Acquistare azioni non è molto economica come metodologia di investimenti, pertanto rimane preclusa a molti piccoli e medi risparmiatori.

La seconda tipologia di investimento presenta muri economici più semplici da valicale, e anche i piccoli investitori riusciranno a coprirne i costi senza particolari affanni. Stiamo parlando del trading online.

Attraverso questa modalità di investimento non si acquisteranno le azioni in senso pieno. Si tratta di un’operazione di speculazione sulle azioni, che permette anche l’investimento al ribasso.

Questo vuol dire una certa flessibilità dello strumento, che potrà sfruttare anche possibili crolli azionari. Tuttavia con i CFD non è possibile accedere ai dividendi, cosa che può far storcere il naso a molti investitori.

Per fare trading su Celgene c’è bisogno di una piattaforma intermediaria o broker. I costi dei broker più utilizzati sono molto bassi: basti pensare che non ci sono costi di commissione sulle operazioni, i depositi minimi sono in media inferiori a 200 e si può investire a partire da una media di 25 euro.

Seppur i costi siano ridotti, non si tratta di una forma di investimento più semplice. Per sfruttare le oscillazioni del mercato c’è bisogno di fare analisi e previsioni molto accurate, pertanto padroneggiare gli strumenti sarà di vitale importanza.

Trading online su azioni Celgene: come imparare ad investire

Il mercato azionario è suscettibile sia a situazioni fondamentali che tecniche. Pertanto una buona preparazione è necessaria per approcciare questo mercato.

Soprattutto per ciò che riguarda l’analisi tecnica ci sono molte cose da conoscere per imparare a prevedere i trend in anticipo.

I broker in genere mettono a disposizione dei corsi o manuali gratuiti molto utili per imparare a conoscere gli indicatori con i quali leggere un grafico.

Ad ogni modo, per gli utenti inesperti è consigliato un approccio più morbido ai mercati, magari utilizzando uno dei tanti account demo gratuiti messi a disposizione dagli stessi broker.

Attraverso questi account è possibile investire senza rischiare di perdere denaro reale, perché si tratta di simulazioni, anche se le quotazioni sono in tempo reale.

In questo modo un novizio può esercitarsi con gli strumenti e grafici finché non si sentirà pronto per investire denaro reale e provare ad interagire con i mercati finanziari veri e propri.