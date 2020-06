Aeroporto e Alitalia, i sindaci incontrano il ministro per il Sud

Continuano le prese di posizioni e le iniziative delle Istituzioni della provincia di Trapani dopo la decisione della compagnia aerea Alitalia di sospendere i violi da e per lo scalo di Trapani.

Il futuro dell’aeroporto di Trapani-Birgi sarà al centro di un incontro in videoconferenza che vedrà collegati il ministro per il Sud, Peppe Provenzano, i sindaci del Trapanese, i vertici di Airgest, società che gestisce lo scalo, ma anche i sindacati e le associazioni degli industriali e dei commercianti. L’incontro si terrà giovedì pomeriggio, alle 18.30.

“Dopo avere appreso le preoccupanti notizie provenienti da Airgest in merito alle scelte di Alitalia ho chiesto al ministro Provenzano un incontro per analizzare il problema e cercare tutti insieme una soluzione – ha affermato il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. Dal ministro per il Sud è arrivata una immediata disponibilità a un incontro con i diversi rappresentanti del territorio. Birgi non deve morire. Abbiamo il dovere di mettere in campo tutto il nostro impegno per scongiurare l’ennesimo colpo all’aeroporto e all’economia dell’intera provincia di Trapani.

Anche il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone ha comunicato tramite il suo sito facebook di avere parlato della questione con la ministra del suo partito (PD) Paola De Miceli che gli ha confermato l’impegno del governo.

Di Sicilia abbandonata dal governo nazionale ha parlato la deputata nazionale Carolina Varchi esponente di Fratelli D’Italia : “Appare beffarda la decisione di Alitalia di lasciare l’aeroporto di Birgi proprio in un momento in cui, dopo il prolungato lockdown, la speranza di ciascun imprenditore è quella di ripartire per lasciarsi alle spalle questo periodo. Agli aiuti praticamente inesistenti per le imprese si somma l’incapacità dei parlamentari di maggioranza siciliani di incidere sul settore trasporti, fondamentale per superare i limiti dell’insularità, difendendo il territorio che generosamente li ha eletti. Il territorio trapanese negli ultimi anni ha registrato una riconversione significativa del tessuto imprenditoriale e commerciale verso il turismo. Le isole Egadi e altre località che negli anni hanno dimostrato grandi capacità ricettive, meritano un intervento deciso”.