Coronavirus nel trapanese: situazione stabile, 6 i positivi

Sul fronte Coronavirus, la settimana comincia in provincia di Trapani così come si era conclusa quella precedente. Al netto di decessi (5) e guarigioni (120) restano 6 i positivi, tutti asintomatici e in stato di isolamento domiciliare.

Questa la distribuzione territoriale: Marsala 3, Castelvetrano 1, Mazara del Vallo 1, Calatafimi-Segesta 1.

Gli ultimi due casi, come si ricorderà, risalgono alla settimana scorsa e riguardano entrambi Marsala: rispettivamente una ragazza rientrata da Bergamo a marzo (inizialmente risultata negativa) e una rientrata a maggio da Milano. Tutti importati anche gli altri quattro casi.

In totale, i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono stati 12.027, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono stati 6.324.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.