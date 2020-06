Arriva nel cielo d’estate l’eclissi solare e lunare

Occhi puntati al cielo (ma protetti con adeguati filtri di giorno): ammireremo presto le eclissi

Il cielo si sta preparando ad accogliere un altro spettacolare evento. Con l’inizio della nuova stagione estiva, infatti, arriveranno un’eclissi anulare solare e un’eclissi lunare assolutamente da non perdere. La data da segnare sul calendario per quanto riguarda l’eclissi solare sarà quella del 21 giugno, mentre l’appuntamento con l’eclissi lunare è fissato per il 5 luglio 2020 dalle ore 17.45..

Inizio eclisse di Sole 21 giugno h 5.45

Inizio totalità 21 giugno h 6.47

Massimo 21 giugno h 8.40

Fine della totalità 21 giugno h 10.32.17

Fine eclisse 21 giugno h 11.34.01

Mentre nelle nostre regioni del Sud potrà essere ammirata dal vivo, anche se solo parziale, chi vive in Africa, Arabia Saudita, India, Cina e Oceano Pacifico potrà ammirare lo spettacolo al completo. Le eclissi saranno comunque riprese e trasmesse in live streaming a questo link.