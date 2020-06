Arriva la stagione delle zanzare: come difendersi dalle punture

Con l’estate arriva anche il rischio puntura di zanzare. Ecco come prevenire…

Finalmente l’estate sta arrivando e la “nuova” libertà ci renderà possibile andare dove vogliamo ma, perché no, anche rimanere a casa. Ma l’estate pur essendo una meravigliosa stagione porta sempre con sé un problema assillante: le punture di zanzara.

Avete presente le serate estive passate all’aperto in compagnia di figli, famiglia o amici in cui venite presi di bersaglio da decine di zanzare “affamate”? Ecco, noi molto bene. Ma perché le zanzare pungono? Se ancora non lo sapete, grazie al nostro sangue traggono il nutrimento necessario per deporre le uova e per fare in modo che queste ultime maturino nel migliore dei modi.

E la principale conseguenza della puntura di una zanzara, come ben sapete è l’insorgenza di un rigonfiamento arrossato, accompagnato da un prurito assillante. Cosa fare allora per porre rimedio? Il nostro consiglio è quello di prevenire (assolutamente meglio che curare). Come? Ecco qualche idea:

Finalmente l’estate sta arrivando e la “nuova” libertà ci renderà possibile andare dove vogliamo ma, perché no, anche rimanere a casa. Ma l’estate pur essendo una meravigliosa stagione porta sempre con sé un problema assillante: le punture di zanzara.

Avete presente le serate estive passate all’aperto in compagnia di figli, famiglia o amici in cui venite presi di bersaglio da decine di zanzare “affamate”? Ecco, noi molto bene. Ma perché le zanzare pungono? Se ancora non lo sapete, grazie al nostro sangue traggono il nutrimento necessario per deporre le uova e per fare in modo che queste ultime maturino nel migliore dei modi.

E la principale conseguenza della puntura di una zanzara, come ben sapete è l’insorgenza di un rigonfiamento arrossato, accompagnato da un prurito assillante. Cosa fare allora per porre rimedio? Il nostro consiglio è quello di prevenire (assolutamente meglio che curare). Come? Ecco qualche idea:

I rimedi naturali

Le piante aromatiche come il rosmarino e il basilico sono ottimi repellenti naturali contro le zanzare!

Le candele alla citronella

Ottimo profumo e perfette come alleate contro le zanzare: le candele alla citronella sono uno dei rimedi più usati contro le zanzare. Le trovate qui in un pack da 63 candele.

Lo zampirone

Per proteggervi da ospiti inattesi, ci sono i sempre infallibili zampironi, venduti in pack da 4 confezioni (10 spirali ognuna) per proteggersi a lungo. Li trovate qui

Lo spray insetto repellente

Autan Protezione Attiva Vapo è lo spray insetto repellente che vi protegge dalle punture di zanzare (e altri insetti) fino a 8 ore. Lo trovate qui

Sistema repellente a ultrasuoni

Se volete provare un sistema ad ultrasuoni di ultima tecnologia per far scappare zanzare e insetti, trovate qui Kedbrok, pack da 4 unità.