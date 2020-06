Museo e Parco Archeologico di Marsala ancora chiusi, slitta la riapertura

Slitta ancora l’apertura del Parco archeologico di Marsala e del Museo lilybetano situato al baglio Anselmi.

Già la scorsa settimana hanno riaperto i battenti quasi tutti i siti archeologici e i musei siciliani. A giudicare dai comunicati stampa diffusi dalla Regione, migliaia di isolani si sono recati a fare visita a vestigia del passato che, situati in città limitrofe a quelle di residenza, non avevano mai visto, preferendo per le loro gite magari destinazioni più esotiche.

In un quadro come questo il Museo e Parco di Marsala, quinta città per grandezza dell’isola, è rimasto chiuso e lo sarà almeno per un altra settimana ancora.

Vi abbiamo raccontato sabato scorso lo stato delle cose e i motivi per cui non si era proceduti alla riapertura. Ebbene la situazione è sempre quella.

Il museo come ci ha ancora oggi 6 giugno, riconfermato il suo direttore Enrico Caruso, non è attrezzato secondo le disposizioni contenute nelle leggi relative alla riapertura al pubblico. “Proprio in questi giorni -ci ha detto il dirigente – abbiamo cominciato a ricevere le visiere per il personale e altri articoli sanitari, ma mancano ancora le disposizioni specifiche per riaprite le porte ai visitatori”.

Come avevamo scritto c’era stato un accordo tra il Parco e il comune di Marsala per autorizzare la vista soltanto ai reperti all’aperto, facendo confluire i visitatori dall’ingresso di Porta Nuova. I lavori di adeguamento del “casotto” dove è collocato il personale di biglietteria a quanto pare hanno richiesto più tempo del previsto, tanto è vero che, come ci ha detto Enrico Caruso, solo nella giornata di ieri sono stati ultimati.

“Lunedì mattina avremo un incontro con il sindaco Alberto Di Girolamo per disciplinare la riapertura – ci ha detto il direttore del Parco -. Spero inoltre di avere le disposizioni finali dalla Regione e riaprire contestualmente dai due ingressi sia il Parco e che il Museo”.

Rimane il fatto che in clima di crisi, avere alcune centinaia di visitatori che giungendo da altre città limitrofe si possano soffermare a Marsala non solo per visitare il Parco, non sarebbe stato indifferente.

Noi speriamo di non dovere, sabato prossimo, scrivere di un ulteriore rinvio.