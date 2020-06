Marsala: auto distrutta da un sasso vicino Villa Genna. E’ caccia all’uomo in bici

Un fatto alquanto insolito e molto pericoloso è avvenuto sul lungomare della Riserva dello Stagnone.

E’ accaduto ad un ragazzo e ad una ragazza, che avevano posteggiato l’auto vicino Villa Genna, di fronte la spiaggetta, per fare una passeggiata sana e un pò di allenamento post-quarantena, una volta usciti o quasi da un periodo difficile che ci ha costretti tutti in casa.

I due però rimangono increduli per quello che hanno appurato: un ragazzo magro, in sella ad una bicicletta, pare si diverti ad andare in giro e a tirare pietre alle auto. O almeno è quello che è successo ai ragazzi, il soggetto – ancora ignoto – munito di una pietra notevole, l’ha lanciata contro i finestrini della loro macchina, distruggendoli.

Per fortuna dentro non c’era nessuno, ma i danni sono evidenti, come si può vedere nella foto. “Sembrava un ragazzo particolare, guardingo – ci dicono i due testimoni della vicenda – si guardava intorno con fare sospettoso, scrutava le auto e le case vicino”.

Ancora non si capisce non solo chi sia l’uomo, ma soprattutto cosa lo ha spinto a fare un gesto così, del tutto imprevisto e pare assolutamente non collegato con i due ragazzi ignari di tutto. Bisogna capire se è stato un atteggiamento “seriale” che può colpire altre auto e fare del male e vista l’approssimarsi della stagione estiva meglio capire il fatto prima.

Le forze dell’ordine dovrebbero indagare per risalire al colpevole e per far sì che il fatto non si ripeta più. Ma sembra che anche giorni fa sia accaduta la stessa cosa sempre nei pressi di Villa Genna ad un altro malcapitato.