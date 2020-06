Fatture idriche nel trapanese, Konsumer Sicilia: “C’è la prescrizione biennale”

“Ci sono giunte diverse segnalazioni che l’Ente acquedotti Siciliani, società somministratrice del servizio idrico in molti comuni del trapanese, ha fatto e sta facendo pervenire a numerosi interessati una comunicazione di rigetto dell’eccepita prescrizione biennale delle fatture idriche relative alle annualità 2015/2016 recentemente contestate”. Ad affermarlo è il presidente di Konsumer Sicilia, Giancarlo Pocorobba.

“Ne eravamo già perfettamente a conoscenza, in quanto in piena emergenza Covid-19 le stesse note erano state inoltrate, per conoscenza, anche a Konsumer Sicilia – ha fatto sapere -. Al netto delle argomentazioni dell’EAS, rese da chi, ovviamente, non ha alcun interesse a sostenere il contrario, ribadiamo, con ancora più convinzione, quanto più volte rimarcato, ovvero che alle suddette fatture si applica la prescrizione biennale (e non quinquennale) in quanto ciò che conta, ai fini della Legge di bilancio 2018, non è la data di emissione della fattura bensì quella di scadenza (che deve essere successiva all’1 gennaio 2020)”.

Si avvisano quindi tutti i cittadini interessati che a seguito delle rimostranze mandatele per conoscenza dalla Konsumer, la stessa ARERA – ovvero la massima Autorità, in Italia, nel settore idrico – ha confermato, in maniera netta, le argomentazioni dell’associazione di consumatori, cosicché la relativa pretesa dell’ente somministratore si appalesa come “immotivata ed illegittima”. “Auspichiamo – afferma infine Pocorobba – che l’Ente prenda definitivamente atto della validità delle nostre argomentazioni, riservandoci, in difetto, ogni più ampia azione per il puntuale rispetto della legge, ivi compreso un’eventuale esposto ai massimi organi istituzionali e di controllo”.