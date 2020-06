Coronavirus nel trapanese, i positivi tornano 5. Atipico il nuovo caso marsalese

Dopo ventiquattr’ore, sono nuovamente 5 gli asintomatici in provincia di Trapani, al netto di decessi e guarigioni. La novità, come preannunciato in mattinata, arriva da Marsala. A dire il vero, il caso appare piuttosto atipico: si tratta di un soggetto asintomatico rientrato da Bergamo a marzo e posto in quarantena. Sottoposto al primo tampone post quarantena, l’esito è apparso dubbio, mentre il secondo tampone è risultato negativo. In seguito a un accertamento diagnostico personale è stato effettuato anche un test sierologico qualitativo il cui esito è risultato positivo. A questo punto, è stata data comunicazione all’Asp che lo ha sottoposto a un ulteriore tampone, il cui esito, stavolta, è risultato positivo. Il paziente è stato dunque posto in quarantena e data l’apparente incongruenza tra test e tampone si è proceduto ad un’ulteriore verifica diagnostica e sierologica specifica per lui e per tutti i suoi contatti stretti conviventi. È in atto attività epidemiologica sul caso.

Per quanto riguarda l’altro marsalese, il cuoco di Tabaccaro tornato dalla provincia di Verona, viene confermata l’indiscrezione secondo cui sarebbe risultato negativo a un ulteriore tampone. Per decretarne la guarigione si dovrà però aspettare l’inizio della prossima settimana, quando verrà sottoposto ad altri due tamponi (verosimilmente lunedì e martedì).

Per il resto, rimangono in isolamento domiciliare in attesa di completa negativizzazione gli altri tre asintomatici (un uomo e due donne) di Castelvetrano, Calatafimi-Segesta e Mazara del Vallo.

Complessivamente salgono a 11.391 i tamponi effettuati, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono stati, in tutto, 6.051.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, in provincia di Trapani ci sono stati 5 decessi e 120 guarigioni.