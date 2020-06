M5S: sospeso l’eurodeputato Corrao dopo il no al MES

L’europarlamentare 5 Stelle Ignazio Corrao è stato sospeso dal M5s, assieme ai colleghi Rosa D’amato e Piernicola Pedicini, per aver votato il 17 aprile scorso contro una risoluzione sulla risposta europea alla crisi del coronavirus. Risoluzione che conteneva anche il Mes tra i possibili strumenti di intervento. In quella occasione l’altra europarlamentare 5S Eleonora Evi, non aveva partecipato al voto.

Come conseguenza della sua sospensione, all’europarlamentare è stato tolto anche l’incarico di “facilitatore”, ossia coordinatore, degli enti locali. “Resto convinto che nel merito eravamo nel giusto – afferma Corrao- e trascorse queste quattro settimane tornerò con ancora più forza ed energia per cercare di cambiare e rinnovare in meglio il M5s in vista del congresso”. Il riferimento è agli Stati generali del Movimento, che dovrebbero celebrarsi entro al fine del 2020.

A ciò si aggiunge l’uscita dal movimento di altri due importanti deputati siciliani, Valentina Palmeri e Sergio Tancredi che hanno presentato un loro movimento chiamato Attiva Sicilia. Che le due cose siano, potenzialmente, collegate?