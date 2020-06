Spostamenti tra le regioni: le regole da rispettare in auto

Le regole da rispettare per chi guida e le sanzioni per chi trasgredisce

Da oggi cadono ufficialmente le chiusure dedicate ai confini regionali e tutti gli italiani potranno iniziare a muoversi senza restrizioni. Si prevede che in molti preferiranno l’auto rispetto ai mezzi pubblici o ai treni. Sarà necessario, però, rispettare alcune regole, a meno che non si viaggi insieme al proprio nucleo famigliare o a persone con cui si convive già nella stessa abitazione.

Il Sole 24 Ore ha fatto una sintesi delle indicazioni pubblicate dal Governo nelle Faq dedicate agli spostamenti. La mascherina è obbligatoria e sono consentiti un massimo di tre passeggeri. Davanti deve essere presente solo il guidatore, nella fila posteriore ci si può sedere lasciando libero il posto centrale. Se il passeggero è uno solo, invece, dovrà sedersi nel posto più lontano da quello di chi guida.

In merito alle sanzioni , invece, saranno necessari ulteriori aggiornamenti. Pare sicuramente sanzionabile il mancato utilizzo della maschera con multe di oltre 500 euro, ma non è specificato se sono previste anche per chi non rispetta il corretto distanziamento in auto.