Marsala, “Aiutatemi a trovare la ragazza che mi ha salvata chiamando l’ambulanza”

Un bel gesto di solidarietà in un momento particolarmente difficile, non si dimentica tanto facilmente. Ed è quello che infatti è accaduto il 2 Giugno, a Marsala, in Piazza del Popolo. La signora Marisa, intorno alle 12.30, torna dal mare con la sua bicicletta. La città, nell’assolato giorno di festa, è quasi deserta, poca gente in giro e i negozi chiusi. All’improvviso, mentre si accinge a svoltare, molto probabilmente a causa del marciapiede molto prominente, la signora Marisa perde il controllo della sua bicicletta e cade rovinosamente a terra. L’urto è violento. Marisa batte la testa e perde i sensi. Una giovane donna però vede quanto sta accadendo alla signora e accorre in suo aiuto. Si avvicina, si rende conto che la signora Marisa è svenuta e che le esce sangue da un orecchio. La giovane chiama l’ambulanza e aspetta che arrivino i sanitari. Marisa, arriva all’ospedale e dopo la TAC, si ricorda di quella gentile e giovane donna che le è stata vicina in un momento di difficoltà. “Vorrei ringraziare tanto la ragazza che ha chiamato l’ambulanza trovandomi a terra. Non so chi sia, per questo faccio l’appello. Il suo tempestivo intervento mi ha salvato la vita. Non c’era nessuno e io non capivo più niente”.

Per mettersi in contatto con la signora Marisa basterà inviare un messaggio attraverso le pagine Facebook di Itaca Notizie e Marsala c’è.