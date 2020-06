Coronavirus nel trapanese: ancora 5 i positivi

Sono ancora 5, al netto di decessi (5) e guarigioni (119), i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Due i casi a Castelvetrano, uno a Calatafimi-Segesta, uno a Marsala e uno a Mazara del Vallo.

Per quanto riguarda i casi castelvetranesi, il primo si trova ancora al Covid hotel San Paolo a Palermo in attesa di completa negativizzazione; la seconda, è in quarantena domiciliare dal 9 maggio, dopo essere rientrata dalle Marche.

Sempre in isolamento domiciliare anche il cuoco marsalese tornato dalla provincia di Verona, mentre sono ancora in attesa del tampone le persone (circa una ventina) con cui lo stesso aveva inopinatamente avuto contatti prima di avere consapevolezza della propria positività al Covid.

In isolamento domiciliare in attesa di negativizzazione anche il soggetto di Calatafimi-Segesta che alcune settimane fa ha contratto il Coronavirus presso la clinica Villa Eleonora di Palermo e che era stato inizialmente trasferito a Partinico.

Infine, la mazarese in servizio presso una struttura sanitaria a Messina è ancora in isolamento domiciliare nella propria abitazione.

L’Asp di Trapani ha attivato, in ognuno di questi casi, tutte le necessarie procedure di monitoraggio previste dal protocollo.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono stati effettuati 10.464 tamponi, mentre i test sierologici condotti su personale sanitario sono stati 5.907.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana (5 vs. 15) è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.