Supermercati chiusi nei festivi: l’appello di Giuseppe Giacalone

Credo che oggi più che mai la domenica e nei festivi i supermercati debbano stare chiusi.

Pare doveroso, infatti, dare un segnale e un decisivo sospiro di sollievo a tutti coloro che sono impegnati col proprio lavoro dentro i supermercati, gli stessi che, giova rammentare, proprio durante la fase emergenziale hanno affrontato, con esemplare pazienza e senza paura, ritmi di lavoro senza precedenti, spesso particolarmente usuranti.

Adesso che l’emergenza pare sia rallentata occorre che le istituzioni tutte, a partire dal nostro Sindaco, dall’Assessore, Regione Sicilia e Governo nazionale, mettano come priorità nell’agenda amministrativa la salute fisica e psichica delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio: operai, commessi, magazzinieri e tutti coloro che lavorano nei nostri supermercati che si sono trovati in trincea e sovraesposti in questa delicata fase e che nonostante tante difficoltà hanno comunque garantito un servizio costante e fondamentale per le nostre comunità. Adesso è necessario garantire a tutti loro il dovuto recupero di forze e di energie e far sì che gli stessi possano godere del riposo domenicale e festivo per dedicarsi alla casa e ancor prima ai propri affetti familiari.

Colgo l’occasione per dire un infinito grazie e per inviare un mio abbraccio a tutta la categoria, per la preziosa e valorosa opera svolta durante questa pandemia. Opera che son certo continuerà sempre con tanta passione e pazienza al servizio della propria clientela. Restiamo uniti.

Giuseppe Giacalone