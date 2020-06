Claudio Fava: “Stop alla legge sui Beni Culturali in Sicilia”

“Il DDL sui Beni culturali all’esame della V commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana va ritirato, come richiesto da associazioni e reti ambientaliste e impegnate nella tutela del paesaggio e del patrimonio culturale”.

E’ quanto affermato dal presidente della Commissione regionale antimafia dell’Ars Claudio Fava.

“Questa proposta va ritirata non solo per quanto in essa è contenuto, a cominciare da un concreto rischio per il sistema delle tutele paesaggistiche, ma anche per quello che non c’è, ad esempio gli interventi necessari sul riordino dei ruoli tecnici nel comparto in Sicilia. L’unico merito che possiamo riconoscere alla proposta è probabilmente quello di avere stimolato, nella fase istruttoria, decine e decine di segnalazioni ed osservazioni da parte delle realtà istituzionali e associative, impegnate nel lavoro di valorizzazione e tutela dei beni culturali in Sicilia“.