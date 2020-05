L’auto si ribalta, lievi ferite per tre giovani marsalesi

Se la sono cavata con qualche lieve escoriazione i tre passeggeri di una Fiat Bravo, che la notte scorsa sono stati protagonisti di un incidente stradale a Marsala. L’episodio è avvenuto in via Trieste, l’arteria viaria che porta alle zone collinari della città, molto frequentate d’estate per la presenza di diverse case di villeggiatura. Per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo della Bravo che si è addirittura cappottata. Nel tragitto, ha urtato anche un’altra vettura, su cui viaggiava una sola persona. Grande spavento per tutti i soggetti coinvolti, che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze fisiche, come accertato dagli operatori sanitari del “Paolo Borsellino” dopo l’intervento del 118 sul posto. Il sinistro è stato rilevato dai Carabinieri di Marsala.