Importante gesto solidale e di vicinanza dell’AnciSicilia alle zone lombarde colpite duramente dall’emergenza Coronavirus.

“Esprimiamo il sostegno dell’AnciSicilia per la candidatura di Bergamo e Brescia a Capitali della Cultura 2023. Visto il momento particolarmente difficile per via della pandemia che ha colpito le due realtà lombarde, ritengo che sarebbe un segnale giusto ed equo”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Leoluca Orlando.