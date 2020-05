È nato ufficialmente il MAC, il Movimento Artistico Culturale della Città di Marsala

Dopo oltre tre anni di intenso lavoro, e nonostante il periodo di enorme affanno per il settore culturale causato dall’emergenza Covid-19, si è ufficialmente costituito ieri, 28 maggio, il MAC. “Movimento Artistico Culturale Città di Marsala”.

Un ente che riunisce al suo interno le più longeve Associazioni culturali della città di Marsala e alcune tra le migliori espressioni dell’arte, del teatro e della musica, che hanno dato lustro al nostro territorio sia a livello locale che nazionale. Lo scopo è quello di unire gli sforzi per promuovere la cultura con molteplici attività e dare un nuovo impulso al settore dello spettacolo dal vivo, specialmente in questo momento storico, sviluppando progetti di valore sempre crescente che possano riempire il cartellone dell’offerta culturale marsalese, a cominciare dal festival “a Scurata”, evento di punta dell’estate lilibetana.

Alla firma dello Statuto erano presenti oltre agli ideatori del progetto, Gregorio Caimi (Associazione Culturale I Musicanti), Giacomo Frazzitta (Associazione Arco), Vito Scarpitta (Compagnia Teatrale Sipario), e il musicista jazz Aldo Bertolino, altri sei nuovi soci fondatori: l’attore Maurizio Favilla (Compagnia Teatrale La Maschera), Nino Scardino (Gli Amici di Totò), Fabio Gandolfo (Associazione Carpe Diem), , Salvatore Sinatra (Associazione Kinisia e Il Castello delle uova), Pietro Li Causi (Il Castello delle uova) e Andrea Russo (Virginia Gold). All’unanimità sono stati eletti Gregorio Caimi in qualità di Presidente, Vito Scarpitta come Vice Presidente, Giacomo Frazzitta in qualità di Segretario e con loro Aldo Bertolino e Salvatore Sinatra quali membri del Consiglio direttivo.

Hanno inoltre espresso il loro favorevole consenso all’iniziativa artisti del calibro di Marcella Favilla, Claudia Gusmano, Alessio Piazza. È inoltre prevista per domani, sabato 30 maggio alle ore 10.00, nel piazzale antistante il Teatro Impero di Marsala la Conferenza Stampa di presentazione del MAC con la partecipazione dei giornalisti.