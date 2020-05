Dati Coronavirus 29 maggio: trend sempre in crescita per uscire dalla pandemia

Il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus diffuso dalla Protezione Civile mostra un trend più che positivo su tutti i fronti.

Il numero totale di attualmente positivi è di 46.175, con una decrescita di 1.811 malati rispetto a ieri e 516 nuovi positivi. Del totale attuale positivi, 475 persone sono in cura presso le terapie intensive (14 in meno rispetto a ieri), 7.094 persone sono ricoverate con sintomi (285 in meno) e 38.606 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I nuovi guariti sono 2.240 per un totale di 152.844 mentre nell’arco di 24 ore i deceduti sono (solo) 87 per un totale complesso pari a 33.229. Va detto che la Regione Marche ha effettuato un ricalcolo del numero dei deceduti decurtandone 11 che non risultano classificabili come Covid-19.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia è di 232.248. Oggi sono stati fatti 72.135 test (ieri 75.893). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 139,8 tamponi fatti, il 0,7%.