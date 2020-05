Coronavirus nel trapanese, i positivi restano cinque

Si conferma il quadro consolidato negli ultimi due giorni sul fronte Coronavirus. In provincia di Trapani i dati dell’Asp certificano ancora la presenza di 5 soggetti positivi 5, al netto di decessi e guarigioni.

C’è sempre il caso del castelvetranese al Covid hotel San Paolo di Palermo, cui, due giorni fa, si sono aggiunti 4 casi “importati” (tutti in isolamento domiciliare) che di seguito riassumiamo.

Un altro castelvetranese e un marsalese, entrambi pazienti asintomatici di rientro rispettivamente da Verona e dalle Marche. In quarantena dal 9 maggio (data dei rispettivi rientri), ripeteranno i test non prima di 7 giorni.

Un soggetto di Calatafimi Segesta, precedentemente a Villa Maria Eleonora dove ha contratto la malattia durante il ricovero e successivamente trasferito prima in Covid hospital a Partinico e poi presso il proprio domicilio domestico in attesa di completa negativizzazione

Una donna di Mazara del Vallo, totalmente asintomatica, risultata positiva a Messina e successivamente posta in isolamento per quarantena nel proprio domicilio. L’Asp di Trapani ha attivato tutte le necessarie procedure di monitoraggio previste dal protocollo.

Il totale dei tamponi effettuati sale a 9.852, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono 5.582

Si confermano i numeri relativi ai decessi (5) e ai guariti (119) dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.