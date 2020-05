Quattro consiglieri comunali di Castelvetrano aderiscono al Movimento “Via”

Continuano le adesioni al Movimento Via da tutta la provincia di Trapani.

Aderiscono la movimento fondato dall’ex senatore Nino Papania

i consiglieri comunali della città di Castelvetrano Calogero Martire, Totò Stuppia, Enza Viola e Rosy Milazzo.





“Siamo certi- afferma Nino Papania– che la strada intrapresa sia quella giusta. Non una somma di nomi o di voti ma una sintesi politica che porterà alla creazione di una classe dirigente forte, preparata, in grado di fronteggiare e risolvere le criticità dei territori e di essere espressione di buone pratiche della politica che non può vivere solo di spot sui social. Ci attendono mesi di lavoro ma anche di obiettivi che speriamo di raggiungere con la massima determinazione”.