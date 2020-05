Dati Coronavirus 28 maggio: parametri stabili, oggi 70 morti

Giornata importante per i numeri del bollettino sull’emergenza Coronavirus di oggi, 28 maggio 2020. Sotto i 50mila i positivi in totale, meno di 500 i ricoverati in terapia intensiva e un numero di deceduti che torna a scendere ben sotto i 100.

Il totale degli attuali positivi è 47.986, i nuovi contagiati sono 593 e il calo dei malati è di 2.980 unità. Del totale positivi 489 persone sono in terapia intensiva (16 in meno rispetto a ieri), 7.379 persone sono ricoverate con sintomi (350 in meno), 40.118 persone sono in isolamento domiciliare (2.614 in meno).

I guariti oggi sono 3.503 per un totale di 150.604 mentre i deceduti sono 70 (totale complessivo 33.142).

Oggi sono stati fatti 75.893 tamponi. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 128 tamponi fatti, il 0,8%. Siccome alcuni tamponi vengono testati sulle stesse persone, la Protezione Civile fa sapere che sono stati testati 39.838 casi (contro i 75.893 tamponi effettuati). Si tratta di un positivo ogni 67 persone testate, ovvero l’1,5% e quindi di un parametro stabile.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 231732.