Coronavirus Trapani: sempre 5 gli attuali positivi

Sono sempre 5 al momento gli attuali positivi in Provincia di Trapani dopo che ieri si erano aggiunti i casi, monitorati, tornati da altre regioni nella propria residenza.

Così sono distribuiti i casi: Castelvetrano 2; Calatafimi-Segesta 1; Trapani 0; Valderice 0; Alcamo 0; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 0; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 1; Mazara del Vallo 1; Paceco 0; Salemi 0;

Va ricordato, che:

caso Castelvetrano : il paziente si trova in Covid hotel San Paolo a Palermo

: il paziente si trova in Covid hotel San Paolo a Palermo casi Castelvetrano/ Marsala : si tratta di 2 casi importati, pazienti asintomatici di rientro rispettivamente da Verona e dalle Marche, in quarantena dal 9 maggio (data dei rispettivi rientri) – ripeteranno i test non prima di 7 giorni

: si tratta di 2 casi importati, pazienti asintomatici di rientro rispettivamente da Verona e dalle Marche, in quarantena dal 9 maggio (data dei rispettivi rientri) – ripeteranno i test non prima di 7 giorni caso Calatafimi Segesta : il paziente era ricoverato a Villa Maria Eleonora dove ha contratto la malattia durante il ricovero, successivamente è stato trasferito in Covid hospital a Partinico e infine trasferito al domicilio in attesa di completa negativizzazione

: il paziente era ricoverato a Villa Maria Eleonora dove ha contratto la malattia durante il ricovero, successivamente è stato trasferito in Covid hospital a Partinico e infine trasferito al domicilio in attesa di completa negativizzazione caso Mazara del Vallo: si tratta di soggetto totalmente asintomatico risultato positivo fuori provincia e posto in isolamento per quarantena nel proprio domicilio. L’Asp di Trapani ha attivato tutte le necessarie procedure di monitoraggio previste dal protocollo.

Attualmente i pazienti in isolamento domiciliare obbligato sono 4, il totale tamponi effettuati di 9.515 e i test sierologici su personale sanitario 5.482. I decessi restano 5 e i guariti e i dimessi 119.

Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.

Ricordiamo che in Provincia di Trapani sono 30 i giorni in cui non ci sono nuovi contagiati. Il primo territorio provinciale in Italia fuori dalla pandemia Covid-19. Gli ulteriori 4 casi – che si aggiungono all’unico positivo già presente – non sono ‘autoctoni’ e provengono da altre province, già monitorati dalla partenza all’arrivo.