Dati Coronavirus 27 maggio: i contagi salgono solo in Lombardia

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi, 27 maggio 2020, evidenza come in Lombardia i contagi non riescono a scendere.

Gli attuali positivi in totale sono 50.966, i nuovi contagiati sono 584 di cui 384 sono in Lombardia. Mentre il calo di malati è di 1.976 unità. Del totale attuali positivi, 505 persone sono in terapia intensiva (16 in meno rispetto a ieri), 7.729 persone sono ricoverate con sintomi (188 in meno) e 42.732 persone sono in isolamento domiciliare (1772 in meno).

Sono ben 2.443 unità i guariti di oggi, per un totale di 147.101, mentre i morti risalgono le centinaia: 117 deceduti (totale 33.070).

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 115,3 tamponi fatti, il 0,9%, in linea con la media degli ultimi tre giorni. Siccome alcuni tamponi sono testati sulle stesse persone, sono stati testati 37.299 casi (contro i 67.324 tamponi effettuati) e individuati come detto 584 nuovi positivi. Si tratta di un positivo ogni 64 persone, ovvero 1,6%.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 231139.