Inizia la protesta del Commerciale di Marsala per la sede. IL VIDEO

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale (ITET) “G. Garibaldi” di Marsala, come avevano già annunciato in diversi comunicati stampa, sono entrati in “agitazione permanente”, appoggiati dal corpo docente e dalla preside Loana Giacalone.

‘Distanti ma vicini’ è l’azione di protesta degli alunni dell’Itet per la mancata assegnazione dei locali del “vecchio tribunale” di Marsala come nuova sede scolastica. Una “battaglia” persa quella del Commerciale che però aveva trovato una soluzione da parte dell’Amministrazione comunale lilybetana, però a medio-lungo termine, ovvero rifondare un edificio nella vecchia sede della “Lombardo Radice” a Sappusi. Riedificare infatti, come ha fatto sapere in più occasioni il sindaco Alberto Di Girolamo, ha costi più contenuti rispetto al riadattamento – a quanto pare difficile da attuare – dell’ormai ex Tribunale.

Qui il video realizzato dagli studenti del Commerciale “G. Garibaldi”: