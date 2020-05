Coronavirus in provincia di Trapani: un’altra giornata senza nuovi contagi

Al netto di decessi e guarigioni, resta un solo caso positivo in provincia di Trapani. Si tratta sempre del soggetto che si trova in isolamento domiciliare a Castelvetrano. Nessun nuovo contagio, nessun nuovo ricovero, come del resto da giorni all’interno del territorio trapanese. Invariato il numero dei pazienti deceduti (5) e guariti (119) dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

Sale ulteriormente il numero dei tamponi effettuati (9.001) e dei test sierologici condotti sul personale sanitario (5.247).