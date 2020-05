Coronavirus 19 maggio: dati costanti e malati sempre in calo

Il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi, 19 maggio 2020, segna sempre un trend positivo e costante.

Il numero di attuali positivi è 165.129, con 813 contagi che aumentano di qualche centinaia (dipende sempre da quanti tamponi sono stati fatti oggi) e un calo malati di 1.424. Del totale attuali positivi, 716 persone sono in terapia intensiva (altri 33 in meno), 9.991 persone sono ricoverate con sintomi (216 in meno) e 54.422 persone sono in isolamento domiciliare (-1175).

I nuovi guariti sono 2.075 portando il totale a 129.401, mentre i morti sono 162 per un totale di 32.169.

Oggi sono stati fatti 63158 tamponi (ieri 36406). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 77,7 tamponi fatti, il 1,3%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 1,2%.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 226.699.