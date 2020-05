Marsala riapre, un benefattore paga 50 euro per un caffè

Giornata importante per tante attività, che oggi hanno rialzato la saracinesca dopo oltre due mesi. In attesa di registrare una panoramica generale di com’è andata, vale la pena raccontare un episodio avvenuto questa mattina al centro di Marsala. Intorno alle 8, un cliente abituale si è fermato presso il Bar Moon di via Roma, per riprendere il tradizionale rito della colazione interrotto per il lockdown. Ha preso il solito caffè amaro, ma al momento di pagare ha allungato una banconota da 50 euro alla cassiera, dicendole: “Stefania tieni pure il resto; siete rimasti chiusi 50 giorni. È il minimo che io possa fare… io sono una persona fortunata. Ho uno stipendio pubblico, pagato anche dalle tasse che paghi tu….a domani”.