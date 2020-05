Salvini ha il suo assessore in Sicilia: è il giornalista Alberto Samonà

Dopo diversi giorni di riflessione, il presidente della Regione Nello Musumeci ha scelto il successore del compianto Sebastiano Tusa alla guida dell’assessorato ai Beni culturali e della Identità siciliana. Un po’ a sorpresa l’incarico è stato conferito, in quota Lega ad Alberto Samonà, che ha superato la concorrenza del sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia, dell’ex presidente della Commissione Antimafia Roberto Centaro e su Stefano Santoro, già presidente del Cda dell’Orchestra Sinfonica.

Palermitano, classe 1972, Samonà è giornalista professionista e scrittore. ha scritto per il quotidiano Libero, per Il Secolo d’Italia, La Sicilia, per il nuovo L’Ora, e per diverse riviste, fra cui Giustizia Giusta, “periodico dell’associazione Enzo Tortora”. Si è occupato di cronaca giudiziaria, di comunicazione politica e culturale. Ha lavorato all’ufficio stampa del comune di Palermo. Dal marzo 2017 è direttore responsabile del quotidiano on line ilSicilia.it. È stato direttore responsabile del portale resapubblica.it.

Ha pubblicato diversi libri: La Tradizione del Sé (2003), Giordano Bruno nella cultura mediterranea e siciliana dal ‘600 al nostro tempo (2009), Bent Parodi, Tradizione e Assoluto (2010), Panormus. Genio oltre il visibile (2015), I colori di Śiva (2017) e i romanzi Il padrone di casa (2008) e È già mattina (2013). Suoi saggi di studio sono comparsi in varie opere collettive.

Alberto Samonà

Politicamente nasce a destra: dalla fine degli anni ’80 è stato dirigente palermitano del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del MSI, e delle associazioni ambientaliste Fare Verde e Gruppi ricerca ecologica. Nella seconda metà degli anni ’90 ha fondato il Circolo politico-culturale Julius Evola. Poi un passaggio, nel gennaio 2018, con il Movimento 5 Stelle, quando si presentò alla parlamentarie per il Senato, circoscrizione Sicilia, superando la selezione on line per poi essere escluso. Qualche mese dopo l’avvicinamento alla Lega: nel settembre 2018 è stato nominato responsabile del Dipartimento Cultura della Lega Salvini Premier per la Sicilia occidentale.

“Dopo l’irripetibile stagione dei tecnici – dice il governatore Musumeci – Alberto Samona è la giusta sintesi della militanza politica e della competenza professionale. Lo conosco da anni e sono certo che saprà svolgere con passione il ruolo che, di intesa con il suo partito, ho voluto affidargli”.