Trapani: le Maestranze acquistano 2mila metri di tessuto per cucire mascherine

Ancora solidarietà dal territorio per chi in questo periodo di emergenza Coronavirus, ha bisogno. Quattro Maestranze dell’Unione Maestranze di Trapani – tra cui quelle dei Salinai e dei Tessili – hanno acquistato 2mila metri di “tessuto non tessuto” per la realizzazione di 40mila mascherine lavabili che verranno distribuite tra Trapani, Erice, Paceco e Favignana.

L’iniziativa, infatti, è stata condotta in sinergia con il lavoro dei consiglieri di Trapani e delle Isole Egadi, Marzia Patti e Ignazio Lucido, e Luigi De Vincenzi e Matteo Angileri, rispettivamente assessori del comune di Erice e Paceco. Il materiale, oltre a quello elastico da 16 mila metri omaggiato da un’azienda, è stato fatto pervenire stamane presso la tappezzeria di Nino Romano, sita in via Dell’Olmo 56, a Trapani. La stoffa sarà lavorata da un gruppo di sarte volontarie. Chiunque volesse unirsi al gruppo di sarte volontarie, può rivolgersi alla suddetta tappezzeria.