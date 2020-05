15 maggio 2020, è morto Ezio Bosso. Il pianista aveva 48 anni.

Il musicista molto noto al grande pubblico per le sue numerose apparizioni in televisione. Era nato a Torino il 13 settembre 1971, direttore d’orchestra, compositore e pianista, Bosso nel 2011 era stato operato per un tumore al cervello. Subito dopo gli fu diagnosticata una malattia neurodegenerativa.