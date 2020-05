“Silvia Romano è stata liberata”: l’annuncio del premier Giuseppe Conte. “Domani torna in Italia”

“Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia così su Twitter la liberazione della volontaria di 25 anni. Era stata rapita nel novembre 2018.

La giovane, originaria di Milano, lavorava per la onlus marchigiana Africa Milele che opera nella contea di Kilifi, in Kenya, dove seguiva un progetto di sostegno all’infanzia con i bambini di un orfanotrofio. Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook annuncia la liberazione della ragazza: “Volevo darvi una buona notizia. Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno”, scrive Di Maio che manda poi “un abbraccio alla sua famiglia” e “un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato”, scrive il ministro.

Secondo fonti di intelligence riportate dall’agenzia AdnKronos, l’operazione per liberarla “è iniziata all’alba questa mattina” e la ragazza, che domani atterrerà in Italia, “è già in sicurezza“. La sua liberazione, proseguono ancora le fonti, è avvenuta grazie a ” un lungo e complesso lavoro sul campo“