Petrosino: il 15 maggio la gara per la sistemazione di via Regione Siciliana-Triglia

Venerdì 15 maggio sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la gara d’appalto per la sistemazione della Via Regione Siciliana – Via Triglia, ricadente nel Comune di Petrosino. Lo ha reso noto sul suo profilo Facebook, il sindaco Gaspare Giacalone, che ha fatto anche sapere che il Comune seguirà anche il Piano Regolatore Generale e le altre opere pubbliche.

“In questa emergenza la sfida per me non era e non è solo quella di starvi vicini e organizzare diverse iniziative per darvi una mano dal punto visto economico, sanitario, psicologico e umano – ha affermato Giacalone -. Era importante continuare a portare avanti quelle attività che avevamo programmato per voi, perché voglio rispettare gli impegni presi con la cittadinanza nel programma amministrativo con cui mi avete rieletto. A cominciare dalle opere pubbliche. Da questo punto di vista ho fatto continuare a lavorare a pieno ritmo gli uffici comunali”.