Dati Coronavirus 8 maggio: curva positivi al di sotto dei guariti. Morti a quota 30mila

Il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus diffuso dalla Protezione Civile e aggiornato ad oggi, 8 maggio 2020, mette in evidenza il calo dei positivi la cui curva è stata superata da quella del totale guariti. Ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte ai 30mila morti raggiunti.

Gli attuali positivi in totale sono 87.961, con 1.327 nuovi contagiati e un calo di malati (ovvero di persone tuttora positive) pari a 1.663 unità. Del totale attuali positivi, 1.168 persone sono ancora in terapia intensiva (143 in meno rispetto a ieri), 14.636 persone sono ricoverate con sintomi (538 in meno rispetto a ieri) e in 72.157 si trovano in isolamento domiciliare con sintomi o senza sintomi.

I guariti nell’arco di 24 ore sono 2.747 per un totale di 99.023 persone che hanno sconfitto il Coronavirus. I morti invece oggi sono 243 ed è un dato che ancora non molla.

Oggi sono stati fatti 63.775 tamponi (ieri 70.359). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 48,1 tamponi fatti, il 2,1%. Ancora un dato che oscilla ma di poco. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 217.185.