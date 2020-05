Coronavirus e solidarietà: la Diocesi di Mazara dona stivali al 118 di Marsala. 180 pacchi per la Caritas

La Diocesi di Mazara del Vallo ha donato 21 paia di stivali da lavoro agli equipaggi delle due postazioni del 118 di Marsala. Si tratta di stivali in gomma che gli operatori utilizzano in momenti particolari, e cioè quando devono indossare i dispositivi di sicurezza per trasportare a bordo delle ambulanze persone sospette Covid-19. La donazione, voluta dal Vescovo monsignor Domenico Mogavero, è avvenuta con la consegna dei colli contenenti gli stivali presso le due postazioni (la prima nell’area dell’ex ospedale “San Biagio” e la seconda presso l’attuale ospedale Covid “Paolo Borsellino”).

Inoltre 180 pacchi “Solidalitaly: Italia del gusto” sono stati donati dalla Caritas regionale Sicilia alla Caritas diocesana di Mazara del Vallo. Si tratta di colli contenenti prodotti di qualità e non deperibili, a sua volta donati dalle aziende che aderiscono al Consorzio di imprese “Italia del gusto”, nato nel 2006 per valorizzare una filiera «che è orgoglio e parte fondante del nostro Paese», spiegano. I pacchi – che la Caritas diocesana sta distribuendo alle famiglie bisognose, tramite la rete delle Caritas parrocchiali – sono «un piccolo gesto per regalare un sorriso in un momento difficile – spiegano dal Consorzio “Italia del gusto” – che ci vede uniti nell’affrontare una pandemia inaspettata e mai vissuta prima, per trovare insieme la forza di ripartire più forti, dopo l’emergenza, attorno a quel luogo che tiene insieme, da sempre, le famiglie italiane: la tavola». Insieme ai pacchi “Solidalitaly”, la Caritas regionale ha donato alla Caritas diocesana di Mazara anche 3 pedane di confezioni contenenti colombe pasquali.