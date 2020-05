Il mondo digitale diventa sempre più realistico

Internet sta assumendo un ruolo sempre più importante nelle nostre vite. Non si tratta certo di una tendenza cominciata ieri, ma non c’è dubbio che questa pandemia l’abbia ulteriormente accelerata, rendendo il web non più solo un luogo passeggero tra i molti della nostra vita, ma il principale strumento che usiamo per fare acquisti, parlare con gli amici, leggere notizie e divertirci. Passiamo online più tempo che mai.

Questo trend si inserisce a sua volta in un altro trend che riguarda lo sviluppo tecnologico della rete: una trasformazione che sta rendendo la nostra vita online sempre più simile a quella reale. Per spiegarci meglio, facciamo alcuni esempi.

Una cabina virtuale per provare i vestiti in rete

Fare shopping è un’esperienza che ha relativamente poco a che fare con la necessità e molto con il divertimento e lo svago. Ci piace girare per negozi, guardare i vestiti nei dettagli e provare quelli che più ci piacciono. Un’esperienza che fino a poco tempo fa era inimmaginabile riuscire a riprodurre in rete.

Ebbene, ormai la tecnologia ci permette di farlo. Esistono diverse app e siti che consentono di provare i vestiti che si ha intenzione di acquistare nei tantissimi e-commerce della rete che vendono, appunto, abbigliamento. Non solo, ma pare che Amazon stia addirittura lavorando a uno specchio che utilizza la realtà aumentata per permetterci di provare virtualmente degli abiti.

Giochi sempre più realistici

Uno degli ambiti in cui il realismo dei prodotti online sta superando ogni immaginazione è quello dei giochi. E questo grazie soprattutto a due innovazioni tra le più eccezionali della storia: l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale.

L’intelligenza artificiale, per chi non lo sapesse, è una tecnologia che è in grado di “imparare” dagli eventi che vive e che osserva, attraverso complicatissimi logaritmi ed elaborazioni. Applicata ai giochi, questa tecnologia ha consentito di creare, ad esempio, dinamiche iper realistiche, con personaggi virtuali che però, nei fatti, si comportano come persone in carne ed ossa.

È il caso di alcuni videogiochi che sono stati in grado di implementare il cosiddetto “machine learning” nei loro personaggi, che quindi sono capaci di osservare il giocatore e adattarsi alle sue tecniche di gioco. Questo significa che studieranno le mosse del giocatore e sapranno prevederle. Oppure saranno capaci di reagire in modo estremamente umano, sulla base del loro carattere e del loro ruolo nel gioco.

La realtà aumentata: dove realtà e mondo digitale si toccano

Un capitolo a parte è quello della già citata realtà aumentata, che nel mondo del divertimento e dei giochi è in grado davvero di dare il meglio. Il gioco in realtà aumentata più famoso mai realizzato è certamente Pokemon Go. Questo gioco su supporti mobili ha conquistato in pochi giorni milioni di giocatori, e poi è rapidamente passato di moda. Ma la sua eredità è rimasta.

I giocatori, in pratica, dovevano inseguire e catturare i Pokemon nel mondo reale, muovendosi nelle loro città. Grazie alla geolocalizzazione, era possibile trovare il Pokemon e andare così ad aumentare la propria raccolta.

Ma esistono anche forme di giochi in realtà aumentata che non richiedono di uscire di casa. È il caso dei giochi di casinò dal vivo. Questi sono dei giochi che si giocano tramite computer o supporto mobile, ma in cui il tavolo da gioco è fisicamente presente in una sala che si trova, magari, in un altro paese, e a cui lavora un vero croupier. I giocatori si collegano alla sala tramite la loro webcam e interagiscono con il croupier via chat o attraverso degli appositi pulsanti.

È possibile così ad esempio divertirsi a puntare su una roulette online live con croupier dal vivo, direttamente dal divano di casa. Ma la sala da gioco e il croupier sono assolutamente reali.

Viaggiare stando fermi

Questi giorni di pandemia ci costringono all’immobilità, ma questo non significa che dobbiamo rinunciare a viaggiare, anche se solo con la mente. La rete ci consente di visitare virtualmente alcuni dei luoghi più noti e belli al mondo. Un esempio? I musei vaticani, di cui è possibile fare un tour virtuale estremamente realistico e molto affascinante.

Virtuale e reale si incontrano sempre più spesso, dando vita a risultati sorprendenti.