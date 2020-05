Marsala, riapre il cimitero, niente affollamento ma file composte. Aperti i chioschi che vendono i fiori

Come previsto da un ordinanza comunale, da stamattina lunedì 4 maggio i marsalesi stanno affluendo presso il cimitero per fare, dopo mesi, una vista ai propri congiunti defunti.

Il provvedimento emesso dal sindaco Alberto Di Girolamo prevede l‘ingresso in ordine alfabetico.

E’ necessario presentarsi agli ingressi – sia il centrale di via Ugo Foscolo che al secondario di via Santa Rita – muniti di un documento di riconoscimento dalle ore 8 alle ore 18.

I cittadini il cui cognome inizia con le lettere A/B si sono recati al cimitero, dove è consentito ad un solo visitatore per famiglia anagrafica, accompagnato da altra persona in caso di necessità.E’ consentito alle sole persone munite di mascherina, quest’ultima indossata correttamente a copertura della bocca e del naso. Hanno riaperto nella quasi totalità i chioschi dei venditori di fiori per i quali l’apertura del Camposanto rappresenta, un boccata d’ossigeno per le loro casse.

Davanti all’ingresso, sia quello principale che quello secondario, erano presenti i vigili urbani che controllavano i documenti per consentire il regolare flusso d’accesso.

“Da stamattina – ci hanno detto gli uomini della polizia municipale – l’ingresso si è svolto regolarmente. Piccole file di persone che volevano portare il loro saluto ai propri cari defunti”.

Sul posto presente anche l’assessore ai servizi cimiteriali, Andrea Baiata.