Comunità di Paceco in festa per la signora Maria Novara in Ingardia, che ha tagliato il traguardo dei 107 anni. La signora, che ha due figli, due nipoti e quattro pronipoti. In mattinata, ha ricevuto la visita del sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, che le ha consegnato una targa ricordo con gli auguri dell’amministrazione comunale.