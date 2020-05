Nasce “Petrosino Riparte”, il sindaco: “Scriveremo insieme la storia della nostra ripartenza”

Il Comune di Petrosino inizia a pensare a quella alla ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus.

Lo fa con una iniziativa denominata “Petrosino Riparte” voluta dall’Amministrazione comunale di Petrosino, guidata dal sindaco Gaspare Giacalone, che a partire da lunedì prossimo (4 maggio) vedrà al lavoro un Team ad hoc composto da funzionari comunali ed esperti a servizio di tutte le attività e i cittadini petrosileni. Previsti anche 11 incontri tematici online.

“Parliamo della ripartenza e chiariamo subito un concetto – afferma il sindaco in una nota stampa – non si tratta ancora del ritorno alla normalità, per quello dobbiamo aspettare statistiche più confortanti; si tratta, piuttosto, della fase di transizione dal totale lockdown alla normalità. Questa transizione è forse la parte più difficile da gestire dal punto di vista sociale ed economico. Perciò come comune di Petrosino vogliamo affrontarla insieme a voi. Aprendo un dialogo diretto con i cittadini e le varie categorie produttive e sociali. Vogliamo ascoltare innanzitutto le vostre idee, le vostre difficoltà e darvi una mano d’aiuto per riaprire la vostra attività. Vi dico subito e così evitiamo aspettative impossibili: non possiamo offrirvi risorse finanziarie perché pure noi come Comune ne abbiamo pochissime. Ma metterò a vostra disposizione un Team composto, oltre che dagli assessori, di collaboratori interni ed esperti esterni che vi offriranno informazioni per la ripartenza. Suggeriremo nuove forme di vendita, un aiuto legale per comprendere le varie disposizioni di legge, un esperto in logistica per riorganizzare gli spazi della vostra attività e l’accoglienza della clientela e dei lavoratori in sicurezza, una guida ad affrontare la burocrazia. Ascolteremo anche le idee e i suggerimenti dei cittadini su come vogliamo far ripartire Petrosino. Scriveremo insieme la storia della nostra ripartenza. E a questa aggiungeremo altri due capitoli: il piano di rilancio dei cantieri e dei lavori pubblici; un nuovo rapporto con gli uffici pubblici e i servizi comunali.

Gli 11 incontri tematici si terranno on line sulla piattaforma Teamlink dal 6 al 20 maggio 2020 con inizio alle ore 18.

Questo il crono programma degli incontri:

6 maggio bar, ristorante, pizzerie e gelaterie

7 maggio artigianato, abbigliamento e lavanderie

8 maggio agricoltura

11 maggio pesca sportiva, Dilettantistica, commerciale

12 maggio parrucchieri e centri estetici

13 maggio attività ricettive, b&b, case vacanza e campeggi

14 maggio associazioni di volontariato e solidarietà sociale

15 maggio associazioni sportive e palestre

18 maggio associazioni culturali e artisti

19 maggio dirigenti scolastici, rappresentanze di genitori, ludoteche e asili privati

20 maggio stabilimenti balneari

Per partecipare ai tavoli tematici bisogna inviare una email all’indirizzo petrosino.riparte@comune.petrosino.tp.it indicando nome, cognome, numero di telefono e descrizione dell’attività, oppure utilizzando la chat ad hoc creata su WhatsApp al numero 3484766456.