Marhaba Onlus accanto alle fasce deboli: con l’emergenza necessari più aiuti

La Onlus Marhaba con sede a Marsala, da 8 anni impegnata negli aiuti umanitari, in tutta la Provincia di Trapani, non cessa di garantire i propri servizi in favore delle fasce più deboli del territorio.

L’emergenza sociale legata al Covid 19 colpisce soprattutto chi già viveva situazioni di difficoltà, creando nuove situazioni di povertà, per questo motivo, il consiglio direttivo ha deciso di rimodulare i servizi offerti in precedenza rispetto alla situazione contingente. Le giornate di svolgimento delle attività, infatti, sono state integrate: i volontari operano, presso la sede in via Dante Alighieri n. 175 a Marsala, in condizioni non semplici e con le opportune precauzioni. Si pensi che l’associazione segue ben 200 famiglie, in un percorso continuo, cercando non solo di aiutarle ma di accompagnarle in un cammino di solidarietà e vicinanza.

La distribuzione di alimenti e vestiario alle famiglie disagiate del territorio è prevista nelle giornate di lunedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Con cadenza settimanale, in base alle richieste pervenute, due volontari effettuano la raccolta di indumenti e alimentari a domicilio. Al fine di espletare un servizio ordinato e pertanto, evitare assembramenti, le utenze vengono ricevute previo appuntamento. La presidente Marta Adamo e la vice Nadia Adamo, tengono a precisare che anche in questo periodo così difficile le famiglie sono sostenute in ogni richiesta di aiuto, non solo per quanto concerne viveri e vestiario ma in tutte le necessità specifiche, da alimenti particolari a mobili ad attrezzature neonato. Per cui Marhaba Onlus invita la cittadinanza a contribuire donando soprattutto alimenti. “Saremo lieti di ospitarvi presso la nostra sede quando tutto sarà finito”, affermano Marta e Nadia.

Per richieste di aiuto, per donazioni o semplici informazioni il numero da contattare è il 3512444139 – pagina facebook Marhaba Onlus-

Per donazioni tramite C/C/ bancario: IT62E03069096D6100000071778