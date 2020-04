Voto nei comuni in autunno, Pellegrino (F.I.) spiega le novità

In Commissione Affari Istituzionali all’Ars, è stato discusso e approvato il disegno di legge che prevede il rinvio delle elezioni amministrative in autunno.

“Saranno rinviate alla prima finestra utile che va dal 15 settembre al 15 novembre ci ha detto il deputato marsalese Stefano Pellegrino che presiede la Commissione – A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si voterà eccezionalmente in due giorni: la domenica dalle ore 07.00 alle ore 22.00 e il lunedì successivo dalle ore 07.00 alle ore 14.00. Nell’attesa saranno prorogate tutte le cariche degli attuali sindaci, delle giunte e dei consigli comunali”.

Pellegrino ci ha detto che questa proposta che passa adesso al voto dell’Ars dove dovrebbe avere la maggioranza certa, è condizionato alle scadenze previste. “Nella malaugurata ipotesi che si dovessero verificare ulteriori recrudescenze della pandemia tali da sconsigliare l’effettuazione del voto per il prossimo autunno è evidente che si andrà ad altra data che verrà decisa ancora tramite i passaggi previsti dall’Ars. Sono certo però che nessun nuovo picco pandemico potrà colpire la nostra Sicilia e, pertanto, non ritengo sussistente in autunno il pericolo di un ulteriore rinvio delle elezioni”.