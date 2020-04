Marsala: come riconoscere i volontari dell’emergenza Coronavirus

Il Comune di Marsala e la Fondazione San Vito Onlus comunicano che i volontari incaricati della consegna di alimenti e prodotti di necessità alle famiglie in difficoltà, sono riconoscibili e identificabili. In particolare, così come prevede la normativa in vigore – Circolare n.9/2020 della Protezione civile siciliana – il personale addetto indossa apposita pettorina personalizzata con lo Stemma della Città di Marsala. Sono altresì dotati di guanti, mascherina e visiera protettiva, indispensabili per limitare le occasioni di contagio sia per i volontari che per coloro che ricevono il pacco-alimenti. Anche questo sarà contrassegnato e riconoscibile dalla scritta “Città di Marsala emergenza covid-19″.

Ricordiamo che i prodotti di necessità che confluiscono al Centro Raccolta di via E. Del Giudice sono acquistati con i fondi del Comune, nonché con le donazioni di Aziende e Cittadini sul codice Iban IT06 H089 5281 8800 0000 0155 426 (causale “emergenza covid-19 marsala” – Banca CC “G. Toniolo”). Molti beni essenziali, inoltre, provengono dalle offerte raccolte tramite il “Carrello Solidale” cui aderiscono molti Supermercati del territorio comunale. Infine, si possono anche offrire beni essenziali direttamente al Centro Raccolta Comunale, concordandone la consegna (emergenzacoronavirus@comune.marsala.tp.it).