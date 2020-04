Dati Coronavirus 26 aprile: lieve crescita di positivi ma 260 morti e 1.808 guariti

Nuovo bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 26 aprile 2020. I nuovi contagi rilevati sono stati 2.324.

In terapia intensiva si trovano 2.009 persone (93 meno di ieri), sono ricoverate con sintomi 21.372 persone (161 in meno rispetto a ieri) e in isolamento domiciliare ci sono ancora 82.722 unità (+510 rispetto a ieri). In totale quindi, gli attuali positivi sono 106.103, purtroppo 256 unità in più rispetto alla decrescita di ieri.

Però ci sono due dati positivi. Innanzitutto 1.808 nuovi guariti per un totale di 64.928 e, dato ancor più positivo, si riduce di molto il numero dei deceduti: +260 per un totale complessivo di 26.644 morti con Coronavirus.

Oggi sono stati fatti 49.916 tamponi (ieri 65.387). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 21,5 tamponi fatti, il 4,7%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 4,1%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 197675.