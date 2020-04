Coronavirus nel trapanese, diminuiscono ancora i positivi

In provincia di Trapani sono scesi a 81 i positivi al Coronavirus, al netto di decessi (5) e guarigioni (37).

Questa la distribuzione territoriale aggiornata: Alcamo 18; Buseto Palizzolo 1; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 10; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 3; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 9; Trapani 13; Valderice 13.

Restano 6 i ricoverati al “Paolo Borsellino” di Marsala, 5 al reparto Covid e uno in Terapia Intensiva. Gli altri positivi sono in isolamento domicilare.

Il numero dei guariti sale a 37: 25 negativizzati dopo isolamento domiciliare, 3 dimessi dal Sant’Antonio Abate, 9 dal Covid Hospital di Marsala. Altri 6, trasferiti a Villa Zina dopo il ricovero a Trapani, sono ancora presso la struttura di Custonaci in attesa di completa negativizzazione.