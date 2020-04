Il Conservatorio “Scontrino” non si ferma, lezioni online e nuove iscrizioni

La quarantena non ha fermato il personale amministrativo, i docenti e gli studenti del Conservatorio “A. Scontrino”. Sotto la guida attenta del Direttore M° Walter Roccaro, impegnato più che mai, a pochi mesi dalla fine del suo mandato, a fronteggiare l’emergenza sanitaria interpretando e conciliando direttive ministeriali e volontà individuali, l’attività è proseguita attraverso lo smart working e la didattica a distanza su piattaforme online.

Su questo versante, che ha visto all’opera tutta la scuola e l’università italiana, con l’Alta Formazione Musicale (AFAM) alle prese con le sue specificità, certamente avvantaggiate sono state le materie teoriche, a fronte, tuttavia, di un impegno aggiuntivo nell’adattare l’insegnamento alle nuove modalità. In alcuni casi, l’intervento a distanza si è potuto avvalere delle numerose risorse musicali digitali oggi presenti sul web, con l’aggiunta di accessi resi liberi in risposta al coronavirus. Se a fare le spese della “distanza” sono state soprattutto le attività di insieme, persino le lezioni di Musica da camera sono tuttavia proseguite con grande sforzo di adattamento, così come le lezioni individuali di strumento e di canto, normalmente in videoconferenza, talvolta anche in forma di registrazioni sottoposte all’esame e al commento del docente.

In ogni caso, gli studenti hanno mantenuto un rapporto vivo con il Conservatorio, trovando spazio nella pagina Facebook anche per la condivisione della propria musica: con l’hashtage #shareyourmusictp si è subito promosso lo scambio di performance in rete, con video postati tanto dagli allievi quanto dai docenti e dallo stesso Direttore, non solo esecuzioni individuali ma anche musica d’insieme nelle nuove modalità incentivate dalla quarantena, più “finestre” accostate fra loro, divenuteci familiari in attesa di una ritrovata vicinanza.

Adesso il Conservatorio Scontrino si apre alle nuove iscrizioni, impiegando la stessa pagina (www.facebook.com/conservatorioscontrino), oltre al proprio sito istituzionale, per la promozione e le informazioni che eventualmente si vogliano ricevere, con domande “precompilate” disponibili anche come messaggistica Messenger e due indirizzi di posta elettronica a disposizione: didattica1@constp.it, didattica2@constp.it. Con l’auspicio di una ripartenza dalla musica quanto più partecipata, l’apertura dei termini di presentazione della domanda di ammissione per l’anno accademico 2020-21 si trova in evidenza – su www.constp.it – insieme alla modulistica relativa sia ai corsi propedeutici che ai corsi triennali e biennali.