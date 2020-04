Boss mafiosi ai domiciliari, interviene Fava: “Non si usi la scusa del Covid”

Da alcuni giorni gli approfondimenti di alcune testate nazionali hanno consentito di apprendere che una circolare del Dipartimento Affari Penali, che quattro giorni dopo la pubblicazione del decreto Cura Italia, chiedeva a tutti i penitenziari italiani di stilare una lista di detenuti over 70 o affetti da gravi patologie e mandarle “con solerzia all’autorità giudiziaria, per eventuali determinazioni di competenza”. Tra i frutti di tale indirizzo vi è anche la scarcerazione del boss Francesco Bonura, detenuto in regime di 41 bis, considerato tra i fedelissimi di Bernardo Provenzano, in questi giorni trasferito ai domiciliari per motivi di salute. Una vicenda che sta scatenando un ampio dibattito mediatico e politico.

Sul tema interviene il presidente della Commissione Regionale Antimafia Claudio Fava: “Se i Tribunali di sorveglianza ritengono che un capomafia ultrasettantenne abbia patologie non compatibili con la detenzione e non sia più pericoloso, nessuna obiezione alla concessione dei

domiciliari. Ma non prendiamo a pretesto il Covid, per favore! Ad epidemia in fase discendente e trovandosi in condizioni di necessario isolamento al 41 bis, sarebbe ipocrita giustificare le

scarcerazioni con i rischi legati al corona virus.”

Fava sottolinea a riguardo che un lasciapassare di questo genere “sarebbe offensivo per le migliaia di anziani morti per le condizioni di promiscuità sociale e sanitaria in cui si sono trovati.”

“Se volete scarcerare Bagarella e Santapaola – conclude Fava – fatelo assumendovi la responsabilità di trovare una valida e legittima giustificazione. Che non può essere, a quattro mesi dall’inizio della

pandemia, il rischio del contagio, mentre migliaia di detenuti in attesa di giudizio o con pene lievi restano esposti, loro si, al rischio contagio nelle fatiscenti carceri italiane”.