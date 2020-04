Il Gruppo Sportivo dell’Ordine degli Ingegneri dona 250 mascherine al Covid Hospital di Marsala

Proseguono le donazioni a beneficio del Covid Hospital di Marsala, a testimonianza dell’attenzione che aziende, associazioni, professionisti e cittadini stanno riservando al lavoro del personale sanitario in questi mesi segnati dall’emergenza Coronavirus. L’ultima donazione, in ordine di tempo, arriva dal Gruppo Sportivo dell’Ordine degli Ingegneri di Trapani, che in segno di ringraziamento e profonda ammirazione per il lavoro in cui è impegnato tutto il personale dell’ASP di Trapani, a sostegno della lotta contro il Coronavirus, ha donato ieri 250 mascherine con relative visiere KN95/FFP2 all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala, quale ”Covid hospital” della provincia di Trapani.